"C'ero una volta", a Lo Scalo il romanzo-verità sulla 'ndrangheta di Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli

eventi

Venerdì 16 maggio alle 18, a "Lo Scalo" Community Hub di Orvieto Scalo si terrà la presentazione del libro "C’ero una volta" (Fandango Libri), organizzata in collaborazione con l’Associazione Articolo 21. A distanza di tre anni dall’uscita del romanzo "Crimine infinito", continua instancabile il lavoro d’inchiesta di Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli, due tra le firme più autorevoli del giornalismo investigativo italiano. Il loro nuovo romanzo-verità nasce da una telefonata ricevuta nel 2022: "Sono Andrea Delvento, vorrei raccontare ogni cosa che ho visto e che ho fatto. Conosco la ’ndrangheta da dentro e sono disposto a farvici entrare".

Andrea Delvento è il nome di fantasia con cui i due autori avevano indicato nel precedente libro Antonino Belnome, l’ex calciatore diventato padrino e poi uno dei più importanti e attendibili testimoni di giustizia oggi in Italia. Nato in Lombardia da madre calabrese, bomber del Teramo e del Catania, Belnome è stato sicario, boss e infine collaboratore di giustizia.

"Non più colletti bianchi da corrompere, ora li alleviamo in casa: ecco come la ‘ndrangheta è divenuta La Santa e si è mangiata l’Italia", afferma Belnome nel libro. La sua testimonianza esclusiva – raccolta in un’intervista durata due giorni e due notti – ricostruisce con precisione il sistema criminale in tutte le sue articolazioni: i rapporti tra Calabria e Lombardia, i legami con apparati deviati delle istituzioni, gli omicidi e le estorsioni, il ruolo dei direttori di banca, delle donne, dei politici, dei preti. Fino ai codici d’onore e alla gestione del denaro e della violenza.

Pubblicità

Un racconto crudo e avvincente, che fonde il rigore dell’inchiesta alla forza narrativa del romanzo. Un’occasione preziosa per comprendere da vicino il potere delle mafie contemporanee e gli strumenti per contrastarlo. A Giorgio Santelli, Giornalista di RaisNews24, il compito di introdurre il volume e dialogare con Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli.

Cristiano Barbarossa, scrittore, autore, regista e sceneggiatore votato al giornalismo ha vinto il Premio Speciale Giornalistico “Ilaria Alpi”, il Premio Speciale Flaiano, il Roma Fiction Fest e il Premio del Pubblico al “Castellinaria” Festival del Cinema Giovane (Svizzera). Ha ideato, scritto e diretto con Fulvio Benelli Tutta la verità, una serie di film documentari sui più famosi casi di giudiziaria, come la strage di Erba, il delitto di Avetrana, il giallo di Marco Pantani, il Mostro di Firenze e il delitto di Garlasco. È co-ideatore del programma Sirene sulle indagini delle Forze dell’Ordine sulle varie mafie, dalla ’ndrangheta alla camorra sino alle organizzazioni criminali estere. Ha realizzato numerosi film documentari su temi sociali e in zone di conflitto, dall’Iraq al Venezuela sino ai baby sicari colombiani.

Fulvio Benelli, scrittore, regista, poeta, sceneggiatore e giornalista. Ha vinto, insieme a Barbarossa, il Premio “International Police Award” per l’impegno nel racconto delle mafie. Ha lavorato come inviato e opinionista per Uno Mattina di Rai1. Per In Onda di LA7 ha seguito la cronaca degli attentati terroristici a Barcellona. Per Servizio Pubblico, ha curato un documentario sulla morte dell’ispettore Raciti; per Al Jazeera International un’inchiesta sull’uccisione di Nicola Calipari in Iraq. È stato in Siria per raccontare la vicenda umana e spirituale di padre Dall’Oglio. Ha pubblicato un reportage in versi sull’India dal titolo Il fuoco, le febbri. È curatore del soggetto del film tv L’infiltrato – Operazione clinica degli orrori, realizzato con Barbarossa, uno dei più eclatanti casi di malasanità in Italia. Ha scritto per Il Messaggero, Il Foglio, il Fatto Quotidiano. Fa anche radio, con programmi d’attualità e politica per Radio Vaticana, Radio 24 e Isoradio.

L'ingresso è libero.

Per ulteriori informazioni:

342.9500662