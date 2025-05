L'incontro rappresenterà anche un’importante occasione per la presentazione di un “Patto tra Comuni della tratta Roma-Firenze”, che sarà oggetto di discussione e sottoscrizione da parte dei sindaci presenti. Il documento, frutto di un lavoro condiviso, verrà poi trasmesso ai singoli Consigli Comunale per poi essere trasmesso alle Regioni Umbria e Toscana.

Sabato 17 maggio , alle 11.30, nella Sala Expo del Palazzo del Capitano del Popolo si terrà l’incontro pubblico dal titolo "Trasporto ferroviario: residenzialità, sviluppo economico e futuro del territorio orvietano", promosso dal Comitato Pendolari Roma-Firenze in collaborazione con le associazioni Abitare Orvieto, Cosp, CTS, Nova e PrometeOrvieto.

