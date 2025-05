"Un paese da abitare", il documentario di Andrea Fantino a "Lo Scalo" Community Hub

eventi

Giovedì 8 maggio, alle 17, a "Lo Scalo" Community Hub di Orvieto Scalo (Via Sette Martiri 49), sarà presentato e proiettato il documentario “Un paese da abitare”, diretto dal regista e antropologo Andrea Fantino. Il film è prodotto da FIERI – Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione, nell’ambito del progetto SETT, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il documentario esplora tre aree interne d’Italia – le Valli di Lanzo in Piemonte, Montelaterone e il Monte Amiata in Toscana, e il borgo di Camini in Calabria – per dar voce a comunità locali, migranti, esperienze di resistenza e rigenerazione. Al centro del racconto, una domanda essenziale: cosa spinge o trattiene le persone – autoctone o arrivate da altrove – a vivere nei piccoli centri dell’Italia marginale?

È possibile costruire un futuro condiviso tra vecchi e nuovi abitanti, in territori segnati dallo spopolamento? Girato nell’estate 2024, “Un paese da abitare” restituisce un racconto corale fatto di testimonianze, sogni, visioni e contraddizioni. Una narrazione in cui si intrecciano dinamiche migratorie, sviluppo locale, resilienza e progettualità dal basso.

Pubblicità

L’iniziativa si inserisce nel percorso di riflessione promosso da FIERI sul rapporto tra migrazioni e territori fragili, e rappresenta una naturale prosecuzione dell’incontro pubblico “Il ruolo delle migrazioni nello sviluppo delle aree interne”, tenutosi il 21 ottobre 2024, sempre a "Lo Scalo" Community Hub, in collaborazione con la Cooperativa Sociale "Il Quadrifoglio".

Al termine della proiezione (durata: 100 minuti), seguirà un dibattito aperto con il pubblico sui temi emersi dal film: un’occasione per riflettere collettivamente su come restituire centralità e futuro ai territori dell’Italia interna, attraverso relazioni virtuose tra comunità locali e nuovi abitanti.

Sarà presente il regista Andrea Fantino, che introdurrà il documentario e dialogherà con Filippo Tantillo – ricercatore, filmmaker e attivista – impegnato da anni nello sviluppo di pratiche di ascolto dei territori e nell’analisi dei fenomeni sociali.

Il regista - Andrea Fantino, antropologo culturale e filmmaker, si occupa da anni del rapporto tra migrazioni, memoria e territori, con particolare attenzione alle Alpi e alla pianura piemontese. I suoi documentari sono stati selezionati in festival e rassegne nazionali, tra cui il Potenza Film Festival, il Valsusa Filmfest, il Glocal Film Festival di Torino e l’Integrazione Film Festival di Bergamo.

Il produttore - FIERI è un centro di ricerca indipendente con sede a Torino, attivo da oltre vent’anni nello studio delle trasformazioni sociali legate alla mobilità internazionale e ai grandi cambiamenti sistemici. Con un approccio multidisciplinare e l’uso di strumenti innovativi – tra cui la produzione audiovisiva – FIERI promuove conoscenza, partecipazione e inclusione.