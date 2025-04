Presentazione del libro "Mastro Checco" di Italo Arcuri dedicato all'orvietano Francesco Lanari

All'evento parteciperanno i familiari di Mastro Checco, l'antropologa Nicole Ferrario, l'attore Nicola Panetta, il Maestro di pianoforte Antonello Maio, il presidente Anppia di Roma e Lazio Paolo de Zorzi, la segretaria Anpi Flaminia-Tiberina Chiara Polcaro, il sindaco Luca Abbruzzetti, l'assessora Licia Capannolo e tanta bella umanità in cerca di Memoria.

Domenica 27 aprile a Riano, alle 18, presso la Sala Consiliare "Teresa Giovannucci e Pietro Antonini", in Largo Montechiara, sarà presentato il libro di Italo Arcuri "Mastro Checco", diario minimo di un ciabattino di democrazia. La storia romanzata, documentale e disegnata (da Dafne Tomasetto) di Francesco Lanari, detto Mastro Checco. La piccola Storia di un uomo di idealità mai doma che, da Orvieto arriva a Riano in nome dell'amore e che a Riano vive sulla propria pelle la violenza nazifascista, andando ad intrecciare la sua esistenza con la grande recente Storia del nostro Paese.

