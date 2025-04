Fabrizio Ardito presenta "111 luoghi di San Francesco che devi proprio scoprire"

Quella di San Francesco d'Assisi è stata una delle figure più profonde e innovative del Medioevo. Il suo continuo peregrinare tra borghi e castelli, tra poveri e papi, ha composto nel tempo una vera e propria geografia della sua vita, ricca di luoghi e di storie che possono essere motivo di sorpresa e diventare le tappe di un viaggio nel cuore dell'Italia centrale ta Umbria, Marche, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna e non solo.

