Francesco Mattioli presenta "Entanglement. L'eterno ritorno del duca e della contessa"

eventi

Sabato 22 marzo alle 17 nella Sala Conferenze di Palazzo Farnese, a Latera, sarà presentato il libro "Entanglement l’eterno ritorno del duca e della contessa" di Francesco Mattioli.

Il libro. 1573, Selva del Lamone, ai confini tra Lazio e Toscana. Il cosiddetto Duchino di Latera, Galeazzo Farnese, viene ucciso con un colpo di stocco dal Conte Orso Orsini, non appena si incontrano per una battuta di caccia assieme. Nessuno comprende questo comportamento; forse c'è sotto un episodio passionale, visto che il duchino nei giorni precedenti ha fatto visita ad Eleonora, la giovane consorte di Orso? Fin qui, la storia. Ma il tempo si contorce su sé stesso; oggi un altro Galeazzo e un'altra Eleonora si incontrano e scoprono quell'antica storia; d'improvviso si trovano coinvolti in una spirale di misteri, di contraddizioni, di enigmi e di minacce, dove tanti e diversi attori hanno ciascuno qualcosa da nascondere. Una storia che si ripete più volte, ciascuna con un finale differente. Così il racconto viaggia tra storia, giallo e fantasy, perché persino la scienza oggi ci restituisce una realtà fisica e umana complessa, ambigua, possibile – quella descritta della fisica quantistica – che induce a considerare la fantasia nei termini di un'ipotesi di lavoro, di un serio e provocatorio "potrebbe anche essere". Così Galeazzo ed Eleonora si trovano a vivere e rivivere, in una realtà provvisoria, convenzionale, ma ricorsiva e multidimensionale, la sovrapposizione di situazioni, scelte e interferenze, sperimentando l'ineffabile rapporto tra fato e autodeterminazione.