A Palazzo Cesi i progetti e i lavori di ricerca sull'identità dell'Umbria Meridionale

Si svolgerà domenica 23 marzo alle 16.45 a Palazzo Cesi di Acquasparta l’iniziativa "Anteprima Biennale 2026 della Storia della Prima Umbria. Alla ricerca delle identità dell'Umbria Meridionale". La giornata, organizzata dal Comune e dalla Biblioteca Comunale, sarà incentrata sulla presentazione di due lavori di ricerca e documentazione sulla storia locale. Dopo i saluti del sindaco Giovanni Montani ci sarà la presentazione dei progetti. Il primo si intitola "Cavalieri. Viaggio alla scoperta degli insediamenti dell’Umbria Meridionale" di Tommaso Mariotti con moderatore il giornalista Gianluca Diamanti. Il secondo sarà, invece, il libro di Enrico Squazzini “La lunga storia del fiume Nera. Cronaca di una scoperta scientifica". "La presentazione di due lavori di ricerca storica locale appena pubblicati – affermano il sindaco e l'assessore a Cultura e Turismo, Guido Morichetti – è l'occasione per iniziare il Progetto Biennale da realizzare nel 2026 tra luglio e settembre. Una raccolta dei documenti, tesi, pubblicazioni riguardanti la storia locale per dare un luogo alle identità territoriali dell'Umbria meridionale. Un'area ancora poco ascoltata e accolta nell'alveo della grande storia italica. Conoscere la nostra storia ci aiuta a capire il presente e a realizzare il futuro".

