Si presenta "TrasiMemo at Home. Dieci anni di antropologia, relazioni, prospettive"

Pubblicato per il decennale dell’apertura, sarà presentato giovedì 20 marzo alle 21 a Paciano il volume "TrasiMemo at Home. Dieci anni di antropologia, relazioni, prospettive". A firmare il testo Cinzia Marchesini e Daniele Parbuono, i due antropologi a cui si deve l’intuizione e il progetto della Banca della Memoria del Trasimeno che ha trovato la sua collocazione a Palazzo Baldeschi.

"TrasiMemo" nasce a Paciano il 16 aprile 2014. Il testo di Marchesini e Parbuono, in forma di catalogo, ripercorre, come spiegano i due autori le trasformazioni di un’azione cooperativa nata come Banca della memoria e divenuta poi luogo di riflessione, di dibattito e di salvaguardia.

“Il progetto – ricorda Marchesini -, che fino a oggi ha avuto come esito concreto un piccolo allestimento museale, un archivio web e l’attivazione di numerosi laboratori, è partito con una collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Paciano e la Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici dell’Università degli Studi di Perugia (in convenzione con le Università della Basilicata, di Firenze, di Siena e di Torino), in stretta relazione con una buona rete di quelli che si potrebbero definire «militanti locali del patrimonio»”.

“Oggi TrasiMemo – aggiunge Parbuono -, che non è solo un progetto, non è solo un museo, non è solo un ecomuseo, non è solo un percorso, non è solo un centro di documentazione, di interpretazione e di ideazione, ha come obiettivo principale quello di salvaguardare, per rilanciare nel contemporaneo e possibilmente verso il futuro, forme di memoria delle pratiche e dei saperi artigianali che costituiscono una risorsa patrimoniale preziosa, anche e soprattutto per i destini professionali, quindi di vita, del territorio di riferimento”.

Saranno presenti gli autori



A presentare il volume saranno Patrizia Cirino del Ministero della Cultura e Massimiliano Minelli dell’Università degli studi di Perugia. Oltre agli autori, interverranno Luca Dini, sindaco di Paciano, Leandro Ventura, direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, MIC, Tommaso Bori, vicepresidente e assessore alla cultura della Regione Umbria, Simona Meloni, assessora al turismo della Regione Umbria, Sandro Pasquali, vicepresidente della Provincia Perugia e presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, Monica Maria Giacomelli e Solidea Mencarelli, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Associazione Artivive TrasiMemo.

"Il Comune di Paciano, titolare del progetto TrasiMemo Banca della Memoria – dichiara il sindaco Luca Dini - ha investito anche sulla stampa di questo libro proprio nell'intento di valorizzare un lavoro decennale di studio ed approfondimento che ha portato alla realizzazione di un percorso museale. Ora occorre cominciare a dare dimostrazione che ciò che è stato pensato in questo periodo, oltre ai frutti già maturati, possa essere esaltato e portato a condivisione più ampia, sia da un punto di vista territoriale, che dal punto di vista della fruizione".