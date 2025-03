"Festa di Primavera", seminario sul ballo popolare di una volta

eventi

La tradizione è ciò che lega il passato al presente e arricchisce l'identità culturale. È con questo spirito che domenica 23 marzo, a Castel Giorgio, si celebra la Festa di Primavera, un evento dedicato ai balli tradizionali che rappresentano il cuore pulsante delle radici. Un'immersione unica nel folklore dell'Umbria, della Maremma e della Toscana.

Grazie alla guida di esperti come Pino Gala, antropologo della danza, e Tiziana Miniati, ricercatrice, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare un repertorio di danze antiche che includono il trescone, il ballo del chiamo, la quadriglia, il punta e tacco, lo scotis e perfino il suggestivo ballo della sedia e dello specchio. Ogni danza racconta una storia e riflette l'autenticità delle comunità che l'hanno custodita nel tempo.

L'evento, però, non è solo una celebrazione della danza, ma un vero e proprio laboratorio didattico teorico-pratico, che invita a riscoprire le sfumature di un patrimonio intangibile. Le ricerche di Pino Gala e del team dell'Associazione Taranta dal 1982 hanno portato alla luce balli e tradizioni che rischiavano di andare perduti, e ora vengono riproposti con autenticità, rendendo omaggio agli anziani che ne hanno tramandato i gesti e le melodie.

Pubblicità

Ad aprire l'evento alle 14.45 è una lezione pratica di ballo, alle 18.15 sarà la volta della conferenza con approfondimenti sul panorama etnocoreutico tra la Maremma e l'Umbria, con la proiezione di video inediti e racconti delle ricerche e alle 19.30 la grande festa popolare con balli tradizionali e la magia della musica dal vivo, accompagnata da un banchetto conviviale.

"Invitiamo con entusiasmo - affermano gli organizzatori - tutti gli appassionati di tradizioni popolari, le associazioni locali impegnate nella valorizzazione del folklore, e chiunque ami il ballo e la cultura locale a partecipare. Questo evento è un'occasione per consolidare la rete delle realtà che lavorano per preservare e promuovere il nostro patrimonio culturale. La Festa di Primavera è il luogo perfetto per incontrarsi, condividere esperienze e alimentare l'amore per la nostra terra!". Il costo di partecipazione è di 22 euro.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

338.8995890 - 329.0114339

compagniadelcellaio@gmail.com