Incontro con l'attrice Valentina Lodovini e proiezione della commedia "10 giorni con i suoi"

Umbra di Umbertide, dove è nata a maggio del 1978, o Toscana di Sansepolcro, dove è cresciuta insieme a genitori, sorella e fratello, Valentina Lodovini ha mosso i suoi primi passi teatrali a Perugia, prima di diplomarsi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Esempio di impegno, passione e versatilità, nella sua carriera costruita con dedizione e premiata con numerosi riconoscimenti ha dimostrato di saper bilanciare ruoli comici e drammatici.

Che si tratti di una giovane donna in cerca di se stessa, di una madre pronta a difendere i propri figli o di un personaggio che sa far sorridere, senza mai cadere nel banale, anche in tv – "Distretto di Polizia", "L'Ispettore Coliandro", "Il Commissario Montalbano" e "Incantesimo" solo per citare le serie e fiction più note – riesce sempre a conferire umanità ai personaggi che interpreta. È così anche in "10 giorni con i suoi", il film scritto da Alessandro Genovesi, che ancora una volta torna a dirigerla.

La pellicola è il sequel della commedia “10 giorni con Babbo Natale” e terzo capitolo della saga iniziata nel 2019 con "10 giorni senza mamma". Presto detta la trama. Quando la figlia Camilla (Angelica Elli) decide di trasferirsi con il fidanzato Antonio (Gabriele Pizzurro) in Puglia per frequentare l'università, Carlo (Fabio De Luigi) e Giulia Rovelli (Valentina Lodovini) insieme agli altri due figli, la raggiungeranno alla masseria dei genitori di lui, i Paradiso. Qui Carlo non perderà occasione per rendersi un ospite poco gradito.



È più che gradita, invece, la presenza dell'attrice alla proiezione del film in programma venerdì 7 febbraio alle 17.30 al Multisala Moderno di Bolsena per un altro appuntamento con i protagonisti della settima arte condotto dal critico cinematografico Franco Grattarola, con la direzione artistica del vulcanico Emiliano Leoncini. Il film resterà in programmazione anche sabato 8 febbraio alle 15.30 e alle 20, domenica 9 febbraio alle 15.30 e martedì 11 febbraio alle 21.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

338.3808850