"Io Filume", al Teatro Boni una Filumena Marturano contemporanea

La Stagione 2024-2025 "Il teatro è l'essenza dell'essere umano" del Teatro Boni, sostenuta dal Comune di Acquapendente e dalla Regione Lazio e diretta da Sandro Nardi, propone domenica 9 febbraio alle 17.30 "Io Filume'", scritto e interpretato da Franco Di Corcia Jr. con musica dal vivo di Mattia Pagni. Lo spettacolo ha saputo conquistare il pubblico e la critica del prestigioso Roma Fringe Festival 2024 vincendo il premio Spirito Fringe.

"Io Filume'" è un racconto personale che fa rivivere il personaggio di Filumena Marturano di Eduardo De Filippo in veste contemporanea come se fosse "un'altra Filume'". La storia di Franco si intreccia con quella di Filumena, riportata nel presente per insegnare la potente arma dell'inclusione. Il monologo di Franco e le battute drammatiche di De Filippo si fondono in un puzzle perfetto, in cui le vite dei protagonisti si incastrano senza difficoltà: entrambi usati, sottovalutati e messi da parte, emarginati, soli e soprattutto non amati. Ma loro amano, sono innamorati della passione e della vita, si illudono di fronte alle sue piccole gioie, nonostante delusioni e fallimenti dietro l'angolo.

Tutti e due cercano amore e rispetto, ma per molto tempo ottengono solo disprezzo. L'indifferenza di chi si gira dall'altra parte è una costante nella loro vita, un male lento che distilla dolore. La loro forza sta nel continuare a lottare per amore, Filume' per Don Domenico e i suoi figli, Franco per il suo lavoro, il teatro e la sua arte. Franco e Filume' rincorrono l'amore a caro prezzo: lui con la sindrome della valigia che lo accompagna da sempre, lei con il desiderio di ricostruire la sua vita di donna e madre, per permettersi di piangere, commuoversi ed emozionarsi, almeno una volta. Franco Di Corcia Jr. cerca di costruire, per tutto il racconto teatrale, la storia della sua famiglia per giungere all’accettazione di se stesso come uomo e come artista.

I biglietti sono in vendita anche online su Vivaticket.



0763.733174 – 334.1615504 (anche WhatsApp)

www.teatroboni.it