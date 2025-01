"Uscirò dalla tua vita in taxi. Bugie e stravaganti verità" al Teatro Boni

eventi

Nuovo appuntamento con la Stagione 2024/2025 del Teatro Boni, diretta da Sandro Nardi, dal titolo "Il teatro è l'essenza dell'essere umano", sostenuta dal Comune di Acquapendente e dalla Regione Lazio.

Domenica 26 gennaio alle 17.30 il sipario si alza sulla commedia "Uscirò dalla tua vita in taxi. Bugie e stravaganti verità" di Keith Waterhouse e Willie Hall. Protagonisti di questa produzione Seven Cults-Esagera, con la regia di Filippo D'Alessio e la traduzione di Roberta Conti, sono gli attori Marco Cavallaro, Maddalena Emanuela Rizzi, Bruno Governale, Alessandra Cavallari, con musiche di Eugenio Tassitano.

"Uscirò dalla tua vita in taxi" è una commedia che si compone dei classici ingredienti della pungente ironia inglese. Tradimenti coniugali, veri e presunti, a mascherare le paure in amore, l'incapacità di essere sinceri, della solitudine nella quale si rischia sempre di cadere. Porta in scena l'amore e le sue diverse sfaccettature e tutto ciò che avviene per paura. Nessuno dei personaggi vive la vita che vorrebbe, nessuno ha il coraggio di dirlo all'altro, nessuno si svela per quello che è veramente. Personaggi che tra bugie ed equivoci provano a ritrovare loro stessi.

I biglietti sono in vendita anche online su Vivaticket.



Per ulteriori informazioni:

0763.733174 – 334.1615504 (anche WhatsApp)

www.teatroboni.it