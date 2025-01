Si presentano documenti inediti dal '200 al '500, un omaggio alla memoria storica della città

eventi

Sabato 18 gennaio alle 16 nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Tuscania (ex Chiesa di Santa Croce), in Piazza Basile, il Circolo Culturale "Enrico Pocci" con il patrocinio del Comune ha il piacere di presentare un’opera straordinaria dello storico Giuseppe Giontella: la recente pubblicazione dei documenti rilevati negli archivi storici di Tuscania (Archivio Capitolare della Chiesa Concattedrale di San Giacomo e Archivio Comunale) insieme a molti documenti provenienti da altri archivi.

Si tratta di cinque volumi pubblicati dal gennaio 1998 al giugno 2024, che abbracciano l’arco del Basso Medioevo e oltre, fino alla fine del XVI secolo. L’autore ha riportato nel volume del 1998 ben 131 documenti, conservati nell'Archivio Capitolare di San Giacomo. Si tratta di atti notarili pubblici di argomento vario (compravendite di immobili, donazioni, testamenti, nomine ecclesiastiche, ecc.), tra pergamene sciolte e documenti

pubblici cartacei, dal 1086 al 1784.

Successivamente ha rivolto l’attenzione ai documenti dell’Archivio Storico Comunale, conservato nel piano superiore della Biblioteca, ed ha potuto mettere a disposizione degli studiosi il materiale raccolto in quattro poderosi volumi, editi dall’Editore Vecchiarelli di Manziana. I primi tre con il contributo dell’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio e del Comune di Tuscania, il quarto volume con il contributo della Fondazione Carivit e del Comune di Tuscania.

Pubblicità

Tutti e quattro i volumi riportano i documenti rilevati nell'Archivio Storico Comunale Tuscanese, ma anche in altri archivi del Lazio (Viterbo, Tarquinia, Roma), dell’Umbria (Orvieto e Perugia) e della Toscana (Siena). Se i documenti (quasi tutti in latino) sono inediti, Giontella li pubblica con il testo integrale, preceduto da una sintesi in italiano più o meno ampia, seguita dalla collocazione archivistica, in modo che lo studioso, qualora lo desideri, sia in grado di reperire facilmente il documento originale stesso.

Ogni volume si integra, poi, con una raccolta “fonti narrative” anteriori al Settecento, edite da diversi autori e termina con il repertorio delle cariche pubbliche ricoperte dagli amministratori locali nei vari secoli, dal Duecento al Cinquecento.

Il primo volume (del 2013) abbraccia i documenti tuscanesi del Duecento (docc. 1-75); seguono i documenti dell’Abbazia del Monte Amiata (editi inediti), di Orvieto, Tarquinia e Roma, per complessivi 247 documenti, ai quali segue la raccolta delle fonti narrative ed il resto, come nel volume del 1998. Il secondo volume (del 2017), con i documenti del Trecento, è in collaborazione con Anna Alberta Santi, che ha trascritto i 210 documenti dell’Archivio Tuscanese, ed è realizzato con gli stessi criteri del precedente, per complessivi 369 documenti. Il terzo volume (del 2020) contiene 399 documenti del Quattrocento. Il quarto (del 2024) contiene 435 documenti del Cinquecento.

L’opera è anche un omaggio alla memoria storica di Tuscania, realizzata con il supporto fondamentale di istituzioni come la Regione Lazio, il Comune di Tuscania e la Fondazione Carivit. Il Circolo Culturale "Enrico Pocci" è presente da decenni tra i cittadini di Tuscania con attività dedicate alla crescita collettiva ed alla conoscenza del territorio. Nel corso dei suoi 35 anni di vita, ha promosso dibattiti e conferenze su temi di attualità e dell’arte, organizzato visite a musei e luoghi di interesse storico, sostenuto corsi di teatro per giovani e collaborato alla accoglienza delle comunità residenti a Tuscania.