Antonello Avallone porta in scena al Teatro Boni "Io, Ettore Petrolini"

Riprende a pieno ritmo la Stagione 2024-2025 del Teatro Boni "Il teatro è l'essenza dell'essere umano" sostenuta dal Comune di Acquapendente e dalla Regione Lazio e diretta da Sandro Nardi. Domenica 19 gennaio, alle 17.30, va in scena lo spettacolo con musiche dal vivo "Io, Ettore Petrolini" di Giovanni Antonucci con protagonista Antonello Avallone, che ripercorre la vita dell’autore romano che ha cambiato la storia del teatro. Un ritratto non solo teatrale, ma anche umano e di costume del grande autore-attore, spesso confinato in un facile cliché di comico romanesco. Non è un caso che Ettore Petrolini mettesse in scena le sintesi futuriste e che Filippo Tommaso Marinetti lo definisse “grande attore futurista”.

“Io, Ettore Petrolini” racconta l'uomo, il suo rapporto profondo con Roma, il suo orgoglio, la malinconia, il suo sguardo lucido sulle debolezze umane, ma anche la fiducia nella dignità delle persone. La commedia, scritta un autore che ha curato un'importante edizione delle sue opere, coniuga il ritratto artistico e umano dell’attore-autore con quello dell’irresistibile narratore di facezie, barzellette, “colmi”, come lui li chiamava. Riso e malinconia, realtà e memoria, verità e finzione, si alternano nella pièce con l’obiettivo di far rivivere sulla scena, a oltre settant’anni dalla morte, una figura inimitabile (sebbene oggi imitata spesso in modo superficiale), nell'originale e magistrale interpretazione che ne offre Antonello Avallone.

I biglietti sono in vendita anche online su Vivaticket.



Per ulteriori informazioni:

0763.733174 – 334.1615504 (anche WhatsApp)

www.teatroboni.it