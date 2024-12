Il Teatro Boni rende omaggio al poeta Giovanni Battista Casti

eventi

Nell'ambito della Stagione 2024/2024 "Il teatro è l'essenza dell'essere umano" sostenuta dal Comune di Acquapendente e dalla Regione Lazio e diretta da Sandro Nardi, venerdì 20 dicembre alle 21 il Teatro Boni celebra i 300 anni della nascita di Giovanni Battista Casti con lo spettacolo "Prima la musica e poi le parole" di Antonio Salieri su libretto di Giovanni Battista Casti, per la regia di Gabriella Ravazzi.

Casti nacque ad Acquapendente nel 1724 e morì a Parigi nel 1803 e fu un famoso poeta nelle corti europee dell'epoca, tra cui Vienna. "Prima la musica e poi le parole" è un divertimento teatrale rappresentato per la prima volta il 7 febbraio 1786 a Vienna nel castello di Schönbrunn, una delle opere più fresche e riuscite del compositore Salieri. L'opera mette in scena i preparativi per l’allestimento di un’altra opera, adoperando la tecnica del metateatro in uso con successo nella produzione del teatro musicale settecentesco, esprimendo in modo efficace la tradizione viennese della corte di Giuseppe II.

Il libretto del poeta Giovanni Battista Casti è opportunamente costruito per sottolineare tutti gli elementi tipici del genere comico-caricaturale come i capricci delle primedonne e la rivalità tra il librettista e il compositore: è un’occasione per mettere alla berlina il mondo del melodramma teatrale dell’epoca. Il senso della comicità, spontaneo e immediato è costruito su modelli fortemente collaudati nel teatro musicale dell’epoca.I quattro protagonisti così a volte balbettano, parlano per allusioni, usano la voce in falsetto, enfatizzano la recitazione, gareggiano in bravura, si prendono gioco del rivale all’interno di un ritmo serrato, perfetto e disinvolto e fanno di quest’opera un momento di puro divertimento.

