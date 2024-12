"Giulia Farnese: storie di una vita", pièce teatrale con i ragazzi del Corteo Storico

eventi

In apertura degli eventi per il Giubileo 2025, a Canino, domenica 15 dicembre, alle 15, la Sala Conferenze dell'ex Convento di San Francesco-Museo della Ricerca Archeologica ospiterà un evento straordinario, "Giulia Farnese: storie di una vita", pièce teatrale a cura dell'A.C. Paolo III Farnese di Canino, con la partecipazione dei ragazzi del progetto "Corteo Storico di Canino". Lo spettacolo, che rientra nell'ambito delle celebrazioni per il V centenario della morte di Giulia Farnese (1524-2024), è organizzato dalla St Sinergie con il contributo dell'Amministrazione Comunale e della Regione Lazio.

Per ulteriori informazioni:

354.0427087 – stsinergiesrl@interfree.it