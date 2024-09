eventi

Giovedì 19 settembre alle 17 al Palazzo dei Sette Confartigianato organizza la presentazione del quaderno della Fondazione Germozzi "Rinascita urbana: il ruolo centrale dell’artigianato nel futuro delle città" sul rapporto tra artigianato e città. L'iniziativa rientra nei "Dialoghi di Spirito Artigiano" della Fondazione Germozzi - Confartigianato, un format che porta a contatto della realtà urbane e produttiva le elaborazioni e le linee di tendenza della manifattura e della cultura artigianale come elemento vivo e costituente i valori della realizzazione dell’uomo.

L'appuntamnto, in collaborazione con Cassa di Risparmio di Orvieto e Confidi UNI.CO, è realizzato dalle associazioni territoriali Confartigianato Terni, Viterbo e Rieti che continuano in questo modo il proprio impegno costituendo ormai in Italia una buona pratica di sinergia operativa e collaborazione interregionale nel non facile campo della rappresentatività territoriale delle imprese.

L’evento, moderato dal giornalista Massimo Sbardella, sarà introdotto da Roberta Tardani, sindaco di Orvieto, Mauro Franceschini, presidente di Confartigianato Imprese Umbria e Micheal Del Moro, presidente di Confartigianato Imprese Lazio. La tavola rotonda vedrà la partecipazione di Maurizio Aluffi, segretario di Confartigianato Imprese Rieti, Paolo Manfredi, consulente Confartigianato per la trasformazione digitale, Michele Michelini della Direzione Sviluppo Economico delal Regione Umbria, Carlo Ottone direttore Generale MICH (Maestrale Innovation Creating Hub), Fabio renzi Segretario Generale Fondazione Symbola. Concluderà i lavori Michele Medori, segretario di Confartigianato Imprese Terni.

"Un'occasione non comune - anticipano gli organizzatori - per ragionare delle trasformazioni economiche di breve e di lungo periodo e acquisire gli strumenti culturali e operativi per non subire queste trasformazioni, ma anzi per riconoscerne e sfruttarne le opportunità, considerandole come il panorama di intervento dei vecchi e nuovi business, in una prospettiva che non marginalizza, ma esalta la cultura della manifattura artigianale, anche e soprattutto nelle città medie e nelle aree interne".