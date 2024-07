"Cultura alla Fonte della Rugarella", con Giuseppe Tartaglione si parla di cibo e alimentazione

eventi

Martedì 9 luglio alle 21.30 è ospite Giuseppe Tartaglione, medico ed esperto di alimentazione, che presenta al pubblico il suo libro "Il cibo ci salverà. Un'arma di prevenzione di massa", edito da Altreconomia. Una guida completa per scegliere in modo consapevole il proprio “stile alimentare” e la propria spesa quotidiana, coniugando i principi della scienza dell’alimentazione con aspetti sociali, etici ed ecologici.

Il volume, frutto di una ricerca estesa e multidisciplinare sul tema dell'alimentazione, vuole rendere accessibili a tutti le conoscenze fondamentali sul cibo, spiegando con chiarezza il rapporto tra i nutrienti e il nostro corpo. La prima parte descrive l’impatto di ogni cibo, dall’acqua allo zucchero, sul nostro metabolismo e mette in guardia sui rischi legati al cibo iper-processato. La seconda indaga invece il controverso rapporto tra produzione agricola, distribuzione e consumo quotidiano di cibo: tutto quello che bisogna sapere per fare una spesa efficace, sostenibile e solidale, attenta alla salute e al benessere personale, della comunità e del pianeta.

Giuseppe Tartaglione è medico chirurgo, laureato con lode nel 2012. Durante la specializzazione in medicina generale, decide di approfondire lo studio dell’alimentazione, di cui analizza alcuni aspetti nella tesi “Gruppo di acquisto solidale: una risorsa nella strategia di promozione della salute in medicina generale?”. In aggiunta alla professione medica, coltiva molte passioni, tra cui viaggiare e scrivere. "Cultura alla Fonte della Rugarella" è promossa dal Comune di Acquapendente e dalla Biblioteca Comunale e finanziata dalla Regione Lazio nell'ambito della Legge Regionale 24/2019 a sostegno di biblioteche, musei e archivi.