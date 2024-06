Escursione lungo l'Anello delle tre Regioni per i 30 anni di Emergency

eventi

Il Gruppo Emergency di Orvieto, ricostituito di recente in città grazie all’impegno di alcuni volontari che hanno saputo coinvolgere anche una decina di studenti e studentesse delle scuole superiori, organizza per domenica 30 giugno, alle 17.30, una passeggiata tra i boschi di Villalba incluso nel programma "Petit Tour, Percorsi e Trekking", in collaborazione con la Cooperativa Sociale di Comunità O.A.S.I.

Si tratta di un’escursione a piedi, lungo l’Anello delle Tre Regioni, a cavallo tra Umbria, Lazio e Toscana, tra boschi di querce e pino, tracce di lupi, cinghiali e caprioli, fioriture di erbe spontanee, strade, ruderi ed edifici antichi e pregevoli viste panoramiche. Il tutto condotto da guide ambientali escursionistiche professioniste, con copertura assicurativa per i partecipanti. La lunghezza del tragitto di 6 chilometri circa, prevede un dislivello massimo di 200 metri (difficoltà Turistico/Escursionistico).

Consigliati attrezzatura e abbigliamento da escursionismo, scarpe da trekking, piccolo zaino, cappellino e acqua da bere. L’appuntamento è all'Hosteria Villalba, con partenza a piedi prevista alle 18. Il costo è di 20 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni (il 50% del contributo sarà devoluto ad Emergency). All’arrivo, alle 21, apericena all’Hosteria di Villalba dove verranno letti anche degli estratti dei libri di Gino Strada, fondatore dell’associazione.



Per ulteriori informazioni:

347.5100003 - 392.1584805 - 347.1454728

petitour.al@gmail.com - emergency.orvieto@gmail.com

www.emergency.it