Al Museo Emilio Greco la presentazione del nuovo costume del Corteo delle Dame

È tutto pronto al Museo Emilio Greco per la presentazione del nuovo costume realizzato dalla Scuola di Scenografia dell'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano che si aggiungerà ai circa 130 del Corteo delle Dame "Nicoletta De Angelis". Come anticipato la presentazione avrà luogo sabato 25 maggio alle 17 al Museo Emilio Greco.

A partire dai disegni realizzati dagli studenti del Liceo Artistico, guidati dal professor Davide De Carolis, sono stati realizzati da Diego Anselmi, nuovo capo sarto della sartoria composta da un gruppo di volontarie che garantiscono la cura e l'uscita dei costumi, e titolare del laboratorio di modellistica e confezioni all'Ipsia di Terni, quattro nuovi costumi – la quadriglia sfilerà la sera del Corteo delle Dame – per i tamburi con i colori dell'Associazione “Lea Pacini”.



Realizzate anche quattro nuove calzature artigianali create da Angelo Menichini, figlio dell’artigiano Franco Menichini, artefice delle centinaia di calzature e altri manufatti in cuoio che sfilano da decenni nel Corteo Storico. In questa occasione verrà presentato anche il libro di Franco Pietrantozzi "Al cuore del Corteo Storico – Il Capitano del Popolo tra cronaca e storia nella città di Orvieto", inaugurando così la Collana Paciniana.