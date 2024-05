"InCanto sulle Vie di Francesco" all'Eremo di Sant'Angelo in Pantanelli

eventi

Fa tappa a Baschi l'11esima edizione della rassegna itinerante "InCanto sulle Vie di Francesco" per un pomeriggio di musica corale nel segno di San Francesco d’Assisi all'Eremo di Sant’Angelo in Pantanelli. La rassegna, nata nel 2013 a Valfabbrica, negli anni si è spostata in luoghi anche poco conosciuti, fra Umbria, Toscana, Lazio e Marche, con serie di eventi, portando i cori a percorrere camminando e cantando lungo antichi sentieri che hanno visto il passaggio del Poverello d’Assisi.A Pantanelli la storia narra che San Francesco sia giunto per porre pace tra i figli della famiglia dei signori di Baschi in lotta tra loro per motivi di interesse, riuscendo nell’impresa.

Domenica 12 maggio alle 16 i cori partiranno dal Convento di Pantanelli per raggiungere la Grotta di San Francesco dove eseguiranno alcuni brani. Poi si raggiungerà la Chiesa di Sant’Angelo, dove ogni coro proporrà il proprio programma musicale. L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Baschi, è organizzato dall’Associazione Culturale Coro Polifonico "Canto Libero" in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Baschi e vede la partecipazione del Coro Polifonico "David Brunori" di Moie (Ancona) diretto da Silvia Moretti, Quintessenza Italiana Ensemble di Deruta diretto da Mauro Branda e il Coro Polifonico "Canto Libero" di Allerona diretto da Maria Luisa Manno.