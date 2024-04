"Little Girl Blue. Omaggio a Nina Simone" al Piccolo Teatro Cavour

eventi

Sabato 13 aprile alle 18 al Piccolo Teatro "Cavour" di Bolsena è previsto il sesto appuntamento della XIV Stagione Concertistica organizzata dall'A.Gi.Mus e il Circolo Culturale "Lya De Barberiis". Il repertorio proposto, diversamente dai precedenti, è incentrato sul jazz ed in particolare si tratta di un omaggio a Nina Simone, un'artista che ha saputo dar vita ad uno stile personalissimo nel quale si fondono blues, jazz, musica classica, folk, spirituale e soul.



Simone lega la sua musica alla lotta contro il razzismo in difesa dei diritti civili attraverso un nobile esempio artistico, un modello da cui partire per superare alcune atrocità che ancora oggi vengono perpetuate ai danni dell'umanità. Interprete d'eccezione il Trio "Little Girl Blue" che giunge a Bolsena dopo il successo ottenuto in uno dei luoghi più rappresentativi della capitale per il jazz (la Casa del Jazz), la formazione è composta dalla cantante Gloria Trapani, il contrabbassista Alessandro Del Signore e il pianista Pierpaolo Principato.

Il concerto si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e di vari comuni con particolare riferimento al Comune di Bolsena.

Biglietto 10 euro

Ridotto under 18 5 euro

Pubblicità

Gradita la prenotazione al numero telefonico 339.4095656