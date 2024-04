In proiezione la commedia "Un mondo a parte". Incontro con il regista Riccardo Milani

eventi

Ancora un incontro con i protagonisti del cinema italiano al Multisala Moderno di Bolsena. Dopo l'attrice Margherita Buy, lunedì 8 aprile alle 21 sarà la volta del regista Riccardo Milani che torna per incontrare il pubblico in occasione della proiezione del suo ultimo film, "Un mondo a parte" con Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Il regista dialogherà con il critico cinematografico Franco Grattarola, in collaborazione con Fabio D'Amanzio e con la direzione artistica di Emiliano Leoncini.

La trama. Michele, insegnante nella scuola romana "Alberto Moravia", insoddisfatto della vita professionale condotta nella grande città, decide di dare una svolta alla propria esistenza trasferendosi nel piccolo paese marsicano di Rupe, nome di fantasia di Opi, nel cuore del parco nazionale d'Abruzzo. Insieme alla vicepreside Agnese dovrà tentare tutto il possibile per mantenere aperta la piccola scuola intitolata a Cesidio Gentile, il poeta e pastore abruzzese noto come "Jurico". La scuola pluriclasse, a causa del calo demografico particolarmente accentuato nelle aree interne e quindi per scarsità di nuove iscrizioni, sembra essere destinata alla soppressione e al conseguente accorpamento con la realtà scolastica di un centro turistico dell'Alto Sangro, il paese immaginario di Castelromito. Attraverso alcuni stratagemmi e il particolare impegno degli insegnanti, la scuola verrà invece salvata, divenendo così un simbolo di speranza per il futuro dei piccoli comuni delle aree montane.

