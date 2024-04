Si presenta il libro "Summa Technologiae" dello scrittore Polacco Stanisław Lem

eventi

Sabato 13 aprile, alle 17.30, presso la sede dell’Associazione "EstroVersi", a Canale Nuovo di Orvieto, si terrà la presentazione del libro "Summa Technologiae" dello scrittore Polacco Stanisław Lem edito per i tipi della Luiss University Press.



L’autore di questa "enciclopedia fantastica", che spazia dalla cibernetica, agli algoritmi, passando per il ruolo della scienza e dell’esistenza di altri mondi possibili, fino alle grandi questioni etiche sull’uso della tecnologia, è nato a Leopoli il 12 settembre del 1921 ed è noto al grande pubblico principalmente per il romanzo di fantascienza Solaris, portato alla ribalta grazie anche alla trasposizione cinematografica del grande regista sovietico Andrej Tarkovskij.



L'edizione presentata è la prima completa apparsa in italiano. Ne parleranno il traduttore e curatore, professor Luigi Marinelli (Università La Sapienza), il professor Alessio Ranallo (Université de Genève - Svizzera) e il professor Giancarlo Baffo (Università di Siena). Dialogherà con loro l’attore Gianluca Foresi.