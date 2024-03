"Far Away", viaggio in musica nella lontananza con Filippo Timi ed Emanuele Cisi

eventi

È tutto pronto all'Auditorium San Francesco al Prato di Perugia per accogliere uno degli attori umbri più amati: il perugino Filippo Timi che sabato 30 marzo alle 21 salirà sul palco con il musicista jazz Emanuele Cisi per "Far Away". Il concerto, inserito nell'ambito della Stagione Sanfra – promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune e il sostegno Sviluppumbria – nasce da una profonda riflessione sull'inedito momento storico attuale, con protagonista la lontananza, declinata in tutte le sue accezioni: quella fisica, all’interno delle relazioni umane, dell’isolamento spirituale, della fuga verso la libertà.



Perfetto, dunque, l’incontro e la sinergia artistica e umana tra i due artisti che ha dato vita a racconti poetici scritti e recitati da Timi sulle musiche firmate da Cisi, scandendo gli umori e i vari significati della lontananza. Il progetto musicale, uscito a settembre, è il nuovo album del pluripremiato compositore e sassofonista dalla carriera internazionale, che per questo eccezionale progetto ha voluto accanto a sé lo scrittore, attore e regista Filippo Timi, special guest del disco.





Anticipato dall’uscita del videoclip del singolo "Sailing", una versione speciale del celebre brano di Christopher Cross, il disco è stato registrato durante la navigazione nel mare aperto della Toscana su una barca a vela di quindici metri, il Raji. Del singolo, Cisi racconta: "Il testo di Filippo Timi scelto per questo pezzo è molto poetico, vi si coglie il senso della distanza all’interno dei rapporti umani. L'ultima frase 'il silenzio ci proteggerà dall’invidia delle sirene' è per me straordinariamente evocativa. Ogni volta che ascolto la nostra versione mi sembra di essere di nuovo a bordo del Raji, e di suonare con quel meraviglioso suono in cuffia e davanti agli occhi l’orizzonte senza fine del mare aperto, pennellato dalle luci del tramonto. Un’emozione fortissima".

Prevendite su TicketItalia.com e TicketOne.it