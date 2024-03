"BolsenArte Winter" si conclude con il concerto mozartiano "In viaggio verso il Giubileo"

eventi

Un concerto mozartiano che prevede in apertura l’esecuzione del brano "Exultate Jubilate Kw 165" per soprano e orchestra e, a seguire, la Messa in Do Maggiore K 317 per soli coro e orchestra detta dell’Incoronazione e composta nel 1779. È quanto propongono, per l’ultimo appuntamento del Festival BolsenArte Winter, il coro e l’orchestra sinfonica di Francigena Musica, diretti dal Maestro Alessio Chiuppesi, che si esibiranno sabato 23 marzo, alle 18, al Teatro Comunale "San Francesco" di Bolsena, nel concerto "In viaggio verso il Giubileo" con la partecipazione del soprano Martina Barreca, del mezzosoprano Isabella Messinese, del tenore Francesco Marchetti e del basso Matteo Mencarelli.

"Francigena Musica" è una rassegna ideata da Romano Gordini, promossa dall'Associazione Culturale "Arisavia Francigena - Acquapendente", con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Acquapendente e della Parrocchia del Santa Sepolcro. La principale finalità è la promozione del territorio attraverso la musica e la conoscenza dei grandi maestri che hanno percorso la Via Francigena. Nell’ambito di "Francigena Musica" sono nate la Corale Francigena, diretta dal Maestro Alessio Chiuppesi, che accoglie coristi dalle cittadine che sorgono sulla via del pellegrino come Acquapendente, Bolsena, Santa Fiora, Montefiascone, Viterbo, Sutri e San Lorenzo Nuovo, proponendo opere del repertorio rinascimentale, barocco e neoclassico; e l’Ensemble Francigena nella quale convergono prestigiosi musicisti italiani e stranieri.



Diretto dal Maestro Francesco Traversi, il Festival "BolsenArte Winter" è organizzato e promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Bolsena, in collaborazione con l'Associazione Visit Bolsena ed è finanziato dalla Regione Lazio - Reti di Impresa tra Attività Economiche (DGR n. 68 del 22/02/2022).



L'ingresso è libero.