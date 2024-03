Unitre Orvieto con l'arte di Donato Catamo per la celebrazione del Patrono San Giuseppe

eventi

L’Università delle Tre Età celebrerà San Giuseppe, Santo Patrono di Orvieto, sabato 16 marzo alle 11 al Museo Emilio Greco, gentilmente messo a disposizione dall’Opera del Duomo di Orvieto. La figura di San Giuseppe, così importante per la Chiesa Cattolica e Ortodossa, in realtà ha raggiunto faticosamente il ruolo che merita nell'agiografia ufficiale, che lo ha scoperto solamente a partire dal Medioevo, per valorizzarne pienamente il messaggio e la simbologia ancora più tardi.

Donato Catamo, noto pittore, orvietano d’adozione e docente del Laboratorio Unitre di Pittura ed Arti Visive, sarà il protagonista dell’iniziativa che rappresenterà l’epilogo di un percorso artistico-spirituale iniziato in Puglia, la sua amatissima terra natale. A San Cassiano di Lecce, per la precisione: piccolo e delizioso centro di poche anime particolarmente devote a San Giuseppe, che viene ogni anno solennemente celebrato con una grande festa di popolo e di tradizioni.

Il professor Catamo, con la collaborazione tecnica del professor Fabrizio Boggi e l’ausilio della voce espressiva di Alessandro Picciolini, ha diretto e realizzato un cortometraggio sul Santo, che verrà proiettato in occasione dell’evento al Museo Greco.

Pubblicità

Il professor Catamo e il Maestro Riccardo Cambri, presidente dell'Unitre, hanno affidato agli allievi del Laboratorio di Pittura la creazione di due quadri ispirati ad episodi emblematici della vita di San Giuseppe: uno da collocare nella Chiesa di San Giuseppe, ove mancava una raffigurazione dello sposo di Maria, e l’altro da donare alla Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole”, con la quale l’Unitre intrattiene da vari anni un proficuo percorso di condivisione progettuale, culturale ed artistica.

La cittadinanza è invitata cordialmente a partecipare all’iniziativa, inserita dal Comitato Festeggiamenti San Giuseppe e dalla Diocesi di Orvieto-Todi nel programma delle celebrazioni patronali, e si avvale del patrocinio del Comune di Orvieto e del sostegno dell’Opera del Duomo di Orvieto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto.