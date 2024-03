"Autodafè di un esule. Viaggio in Istria" al Teatro Nido dell'Aquila

eventi

Giovedì 7 marzo alle 20.45 al Teatro Nido dell’Aquila di Todi si terrà l’evento-spettacolo "Autodafè di un esule. Viaggio in Istria" a cura di Teatro di Sacco e con il sostegno del Comune di Todi. Il progetto teatrale è ispirato al drammatico tema dell’esodo istriano, che ancora oggi rappresenta una delle pagine più buie della storia italiana del XX secolo.



Si ritiene fondamentale trasmettere la memoria in maniera condivisa e rendere partecipi, quanto più possibile, le generazioni più giovani, evitando le trappole della retorica e delle strumentalizzazioni. L’autore del testo, Diego Zandel, è figlio di esuli fiumani. Nato in Italia, è stato il vincitore del prestigioso premio Tomizza 2023 con la motivazione “personalità che nel tempo si è distinta nell’affermazione concreta degli ideali di mutua comprensione e pacifica convivenza tra le genti delle nostre terre (giuliano-istriano-dalmate)”.



L’evento di Teatro di Sacco, rientra nelle celebrazioni del Giorno del Ricordo 2024 ed è stato patrocinato dal Comune di Todi, dal Comune di Perugia e realizzato in collaborazione con l’Associazione dei Fiumani Italiani nel Mondo, presieduta da Franco Papetti, con il Comitato 10 Febbraio e con la Società di Studi Fiumani. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.