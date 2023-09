Prima "Camminata del Perugino", itinerario in quattro tappe sulle orme del Divin Pittore

eventi

Quaranta chilometri a piedi, attraversando borghi, boschi, oliveti e vigne, sulle orme Pietro di Cristoforo Vannucci, noto anche come il Divin Pittore. Dal centro storico di Città della Pieve, dove nacque intorno al 1448, alla frazione perugina di Fontignano dove morì cinquecento anni fa, nel 1523. Un itinerario a tappe con quattro soste, in agenda per domenica 15 ottobre con partenza alle 7.30, che gode del patrocinio dei Comuni di Città della Pieve, Paciano, Panicale e Perugia e dell’Unione dei Comuni del Trasimeno e del sostegno di Gal Trasimeno-Orvietano e BCC – Banca Centro Toscana Umbria.

È la prima "Camminata del Perugino" promossa dall'Associazione Culturale "L'Olivo e la Ginestra" e dal Gruppo Sportivo "Asd Filippide" che percorrerà alcuni tratti del Circuito "I Sentieri del Perugino", realizzato nel 2018. Ogni sosta prevede un punto di ristoro e la possibilità di interrompere la camminata a seconda delle possibilità o del tempo a disposizione: la prima tappa sarà a Paciano dopo 13 chilometri, la seconda è prevista all'altezza di Panicale dopo 19 chilometri, la terza al Santuario di Mongiovino, dopo 26 chilometri, e l’ultima a Fontignano, dove avrà luogo anche la visita alla tomba del Perugino.

"Un pellegrinaggio laico, emblematico delle potenzialità dei cammini di questo territorio. Un tragitto pieno di interessanti testimonianze, che potrebbero essere ulteriormente sviluppate e valorizzate". Ad ogni sosta si potrà essere riportati al punto di partenza con un servizio navetta che va prenotato anticipatamente. A tutti i partecipanti verranno consegnato un pacco utile al cammino ed una t-shirt commemorativa dedicata all’evento che chiude idealmente il calendario delle iniziative promosse per celebrare i 500 anni dalla morte del grande artista considerato il più grande rappresentante della pittura umbra del XV secolo.

"La Camminata del Perugino – afferma il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini – non poteva essere concepita in maniera migliore. Gli eventi sin qui promossi hanno avuto grande eco a livello nazionale e non solo". "Il mondo dei cammini – osserva Giovanni Farano, presidente dell'Asd Filippide – esercita sempre più fascino, tale non escludere una continuità in futuro per la Camminata del Perugino". "L'obiettivo – rilancia Louis Montagnoli, presidente de L'Olivo e la Ginestra – è quello di cercare di sviluppare una proposta turistica adeguata intorno ai cammini del Perugino".

Per le iscrizioni online c'è tempo fino a venerdì 13 ottobre.

Per ulteriori informazioni:

347.1715155 – louismontagnoli@libero.it

347.0068742 – giov.far@gmail.com