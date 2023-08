Arriva "Materia Viva", primo docufilm su Raae ed economia circolare

eventi

"Materia Viva", il primo docufilm dedicato al tema dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e dell’economia circolare, arriva a Città della Pieve, alla Sala Sant’Agostino, sabato 2 settembre alle 21.

Prodotto da Libero Produzioni in collaborazione con Erion WEEE, il principale consorzio che in Italia si occupa della gestione dei RAEE, "Materia Viva", che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura, racconta il rapporto di tutti noi con la tecnologia e con i dispositivi elettronici giunti a fine vita, mettendo in luce anche le potenzialità che - in ottica di economia circolare - possono derivare dal corretto conferimento e dal riciclo di questo tipo di rifiuti.

Per farlo mette al centro del racconto le testimonianze di personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport (da Susan Sarandon a Irene Grandi, da Carlo Conti a Federica Pellegrini, da Francesco Arca ad Alessandro Del Piero e molti altri) che spiegano il loro rapporto con la natura e il loro impegno per la tutela ambientale e il riciclo delle risorse. La proiezione sarà seguita da un panel di discussione con lo scienziato ambientale Mattia Teruzzi. L'evento è gratuito.