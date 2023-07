All'Anfiteatro Cordeschi le colonne sonore di Ennio Morricone

eventi

Una serata all'insegna della musica da film quella di sabato 22 luglio alle 21 all'Anfiteatro Cordeschi di Acquapendente. Qui, nella cornice di uno dei rari teatri "elisabettiani" in Italia si esibirà l'Orchestra Xilon in un concerto dedicato alle più belle colonne sonore cinematografiche di Ennio Morricone. L'evento fa parte del cartellone di "A cielo aperto", la rassegna estiva del Teatro Boni realizzata con il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio e la direzione artistica di Sandro Nardi.

Diretta da Paolo Matteucci, che ne promosse la nascita a Roma nel 2006, l'Orchestra Xilon è composta da 33 musicisti accuratamente selezionati per le loro eccellenti qualità tecniche e musicali. La formazione internazionale è protagonista di un'intensa attività concertistica in cui alterna un repertorio molto vario, dalla musica da camera ai classici di jazz e tango, dal patrimonio operistico fino alle interpretazioni di colonne sonore dei film, come quelle composte dal grande Morricone che regaleranno al pubblico aquesiano intense emozioni per capolavori assoluti e indimenticabili.

I biglietti si possono prenotare online sulla piattaforma Vivaticket.



Per ulteriori informazioni:

334.1615504 - www.teatroboni.it