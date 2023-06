Festa della Musica con il recital "I Love Gershwin"

eventi

Mercoledì 21 giugno si rinnova il tradizionale appuntamento con la Festa della Musica, manifestazione giunta in Italia alla 29esima edizione e contrassegnata quest’anno da un testimonial di fama internazionale come il trombettista jazz Enrico Rava. Per celebrare questa speciale giornata lo Spazio Kossuth di Città della Pieve ospiterà alle 18, presso l’atrio del Palazzo Vescovile di Via Pietro Vannucci 32, “I Love Gershwin” interpretato dalla cantante Claudia Aliotta in duo con il pianista Sebastiano D’Onofrio.



Dopo il positivo debutto al Festival Indizi di Perugia e la partecipazione all’International Jazz Day nelle Marche, il recital ideato dalla musicista siciliana, che ha scritto anche i testi dello spettacolo, passa in rassegna i brani più noti dell’ecclettico compositore americano alternando il canto con la narrazione di aneddoti sulla sua vita e sulla sua produzione musicale.

Dai palcoscenici di Broadway alla consacrazione come jazz standard, il duo ripercorrerà la storia del “song” con classici come “The Man I Love”, “But not for me” e “A Foggy Day", all’insegna di una vocalità elegante e versatile, emblema di un jazz raffinato e intramontabile.

Organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Pievese Aps, il concerto sarà seguito da una visita guidata alla mostra “Artisti contemporanei nei luoghi del Perugino” curata da Matteo Pacini, organizzata dallo Spazio Kossuth ed allestita nelle rimesse del Palazzo Vescovile.

L’iniziativa è in armonia con il tema della Festa della Musica 2023 “Vivi la vita” che vuole mettere al centro il ruolo culturale e sociale della musica attraverso concerti, performance ed eventi di vario tipo, ed in particolare, la mostra si colloca nell’ambito delle celebrazioni del cinquecentenario dalla morte del Perugino, l’illustre pittore al quale proprio Città della Pieve diede i natali.