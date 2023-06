Festival Internazionale d'Arte e Fede, a Palazzo Coelli l'incontro con Alice Rohrwacher

eventi

C’è grande attesa per l’appuntamento di sabato 3 giugno con il cinema di Alice Rohrwacher. Alle 18.30 all'Auditorium "Gioacchino Messina" di Palazzo Coelli, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, in Piazza Febei, si proietterà il cortometraggio "Le Pupille".



All’incontro – ad ingresso libero, senza obbligo di prenotazione fino ad esaurimento posti – sarà presente anche la regista Alice Rohrwacher che dialogherà con Sergio Perugini, segretario della Commissione Film CEI. L’appuntamento è inserito nel programma della 17esima edizione del Festival Internazionale d’Arte e Fede che si terrà ad Orvieto fino a domenica 11 giugno, solennità dl Corpus Domini.



Candidato all’Oscar come miglior cortometraggio live action, "Le Pupille", prodotto da Alfonso Cuaron, si ispira a una lettera che nel 1971 Elsa Morante inviò all’amico Goffredo Fofi, in cui si narra di venti orfanelle che, durante la guerra, vivono in un istituto e si preparano al pranzo di Natale. Una tormentata Valeria Bruni Tedeschi spera possa far pregare con più foga le orfanelle, chiamate a intercedere per il ritorno a casa del suo amante, promettendo loro una torta enorme.



Per le suore, con Alba Rorwacher superiora, è un gesto scellerato quel sacrificio di zucchero, farina e 70 uova in tempo di carestia e vogliono trasformarlo in una captatio benevolentiae indirizzata al cardinale. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Iubilarte, in collaborazione con il Comune di Orvieto, la Diocesi di Orvieto-Todi, il Capitolo della Cattedrale, l’Opera del Duomo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, il GAL Trasimeno Orvietano, BCC Banca Centro Toscana Umbria e Vittoria Assicurazioni, con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana.

Per ulteriori informazioni:

www.festivalartefede.it

https://www.facebook.com/artefede.festivalorvieto