Porte aperte al Callone Pontificio per la Settimana della Bonifica e dell'Irrigazione

È considerata uno dei più notevoli esempi di ingegneria idraulica, costituito da un ponte nel quale poggia l'elegante edificio in laterizio realizzato nel XVIII come regolatore delle acque del Canale della Chianetta, nel periodo della bonifica della Chiana Romana. Erroneamente attribuito all'architetto Andrea Vici – sua la grande lapide posta nel fronte principale – il progetto del complesso del Callone Pontificio ubicato nel fondovalle tra Chiusi e Ponticelli si deve ad Egidio Maria Bordoni in collaborazione con Antonio Felice Facci.

La costruzione fu conseguenza degli accordi siglati nella Chiesa di San Agostino, a Città della Pieve, tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana per la bonifica della Val di Chiana. L'edificio sarà al centro sabato 20 maggio, a partire dalle 10, di una mattinata interamente dedicata alla storia e all'ambiente proprio per iniziativa del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana e Val di Paglia, nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e della Irrigazione organizzata dall'ANBI – Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue.

Una giornata di studio e riflessione, alla presenza di autorità locali e funzionari dell'ente, sul rapporto tra la Santa Sede e il Granducato di Toscana in questo lembo di territorio dai confini e dagli equilibri incerti che avrà luogo proprio tra le mura del manufatto più significativo di questa interessante pagina di storia locale, grazie all’intervento del dottor Gianfranco Armando, archivista dell’Archivio Apostolico Vaticano. La Pro Loco di Chiusi darà appuntamento alla Stazione Ferroviaria a quanti vorranno cimentarsi in un breve percorso per raggiungere il Callone Pontificio.

Al termine sarà offerto un rinfresco a tutti i presenti.

