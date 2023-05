Il Sogno Farnesiano, tra arte e potere. Alla scoperta di Palazzo Farnese e dei suoi giardini alti

eventi

Una nuova visita guidata, in programma per domenica 14 maggio alle 10, consentirà di conoscere tutta la bellezza di Palazzo Farnese, il gioiello di Caprarola, e dei suoi splendidi giardini alti con le monumentali fontane e la Palazzina del Piacere. La visita fa parte degli itinerari dedicati dalla guida turistica e ambientale escursionistica Anna Rita Properzi, alle più belle residenze farnesiane nei borghi della Tuscia terra di origine della potente famiglia.

"Tanti - spiega - furono i castelli e le dimore storiche a loro appartenute nella Tuscia, ma il grande sogno Farnesiano si esprime a Caprarola nell’ideale di villa di delizia, con un livello artistico ed architettonico che raggiunge la massima raffinatezza. Vi sentirete parte delle vicende farnesiane ammirando gli affreschi degli appartamenti che narrano le imprese della famiglia assurta a potenza politica ed economica nel Rinascimento con l’elezione al soglio pontificio di Alessandro Farnese Papa Paolo III.

Un percorso artistico tra i maggiori esponenti della pittura di fine ’500. Due grandi progetti per due grandi uomini: il Cardinale Alessandro Farnese senior (futuro Papa) incarica Antonio da Sangallo il Giovane, esperto di fiducia della grande famiglia, che realizzerà nella prima metà del 1500, una costruzione fortezza di forma pentagonale. Sotto il controllo del Gran Cardinale Alessandro Farnese nipote del Papa, il genio di Jacopo Barozzi da Vignola, nella seconda metà del 1500, progetterà il capolavoro che oggi possiamo ammirare, un palazzo signorile elegante e adeguato alla potenza della famiglia, innestandolo sulla precedente costruzione.

Il Cardinale Alessandro decise, intorno al 1579, di aggiungere ai giardini bassi un grande parco molto più vasto, diviso in quattro livelli, dove poter rilassarsi ed intrattenere ancor di più i suoi ospiti. Salendo una serie di scale che partono dai Giardini Bassi e percorrendo dei magnifici viali alberati, si raggiungono i quattro livelli impreziositi da fontane monumentali. Con due scale semicircolari si arriva al terzo ripiano, adibito a giardino, circondato da alte sculture in peperino i Telamoni. Al centro sorge l’elegante costruzione della palazzina del piacere, ed infine il quarto livello una vera sorpresa per la geometrica eleganza".

Il costo della visita guidata è di 12 euro e comprende visita guidata 10 euro più eventuali auricolari al costo di 2 euro che permetteranno di godere al meglio la visita. Per i bambini fino a 6 anni, la visita guidata è gratuita, ridotta per i ragazzi fino a 16 anni. Per quanto riguarda l'ingresso a palazzo, il biglietto intero è di 10 euro, agevolato a 2 per cittadini UE dai 18 ai 25 anni, gratuito da 0 a 18 anni.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni (necessarie):

333.4912669 (anche WhatsApp) – annaritaproperzi@gmail.com

https://annaritaproperzi.it/prenota-la-passeggiata/

https://t.me/lepasseggiatediannarita