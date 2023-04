"E si dettero alla macchia", sui passi della Resistenza tra Allerona e Villalba

eventi

La Cooperativa Sociale di Comunità O.A.S.I e Petit Tour Percorsi e Trekking, con la Cooperativa di Comunità di Allerona e con il patrocinio di Comune di Allerona, ANPI Umbria e Istituto Nazionale "Ferruccio Parri" propongono per martedì 25 aprile "E si dettero alla macchia", un'escursione da Allerona a Villalba ripercorrendo i passi del nucleo partigiano di Allerona-Villalba con lettura del resoconto stenografico lungo il percorso.

Un'escursione sui passi della Resistenza dove, nella primavera del '44, i partigiani locali si raccolsero in lotta per la Liberazione. Un percorso identitario, storico e naturalistico risalendo per i colli verso il confine tra Umbria, Toscana e Lazio, attraverso boschi, radure e pascoli, accompagnati dalle voci, dai racconti e dalle memorie dell'epoca.

Il ritrovo è alle 9 in Piazza Attilio Lupi, di fronte al Municipio, dove sarà deposta una rosa per Attilio Lupi, ucciso dai fascisti, e per tutte le altre vittime nazifasciste. Mezz'ora dopo, la partenza dell'escursione. Lungo il percorso letture del diario, resoconto stenografico del nucleo partigiano (circa 3/4 postazioni da individuare lungo il percorso ogni 2/3 chilometri).

Pubblicità

Alle 13 arrivo all'Hosteria di Villalba (Centro Ecoturistico del Parco) e pranzo. E alle 15 approfondimento e appunti a carattere storico e civile con Alessio Mancini. Rientro degli escursionisti con servizio navetta (taxi rurale di comunità).

Tipologia di percorso: lineare

Lunghezza: circa 8,5 chilometri

Durata (soste escluse): 3 ore

Dislivello in salita: 400 metri circa

Livello di Difficoltà: T/E (turistico/escursionistico) – Medio facile