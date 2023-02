"Giunte Rosse" a Lo Scalo. Andrea Ambrogetti ripercorre trent'anni di storia politica

eventi

Appuntamento con la storia politica, giovedì 2 marzo, alle 18.30 a "Lo Scalo" Community Hub di Via Sette Martiri 49, ad Orvieto Scalo, con la presentazione del libro "Giunta Rosse. Interviste sul buon governo" (Gambini Editore). Il volume, curato da Andrea Ambrogetti, si compone di dieci interviste ad altrettanti amministratori delle "giunte rosse", protagonisti della stagione politica tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta del secolo scorso nelle regioni a trazione PCI.

Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche. Si tratta di una prima parte di un più ampio progetto di ricerca su quello che l’autore definisce “uno dei più significativi casi di buon governo del nostro dopoguerra” attraverso cui si è forgiata una classe dirigente riformista nel tempo dei blocchi ideologici contrapposti e della conventio ad excludendum.



Conduce la serata Stefano Cimicchi, sindaco di Orvieto dal 1992 al 2004 e precursore di quel centro-sinistra che, nel 1996, portò al governo Romano Prodi. A presentare il libro, oltre all’autore, Fabrizio Marcucci, redattore di Cronache Umbre e autore del libro “Cosa è successo in Umbria, ovvero, il tramonto dell’Umbria Rossa”.



A contribuire al confronto sono stati invitati sindaci ed ex-sindaci: Valentino Filippetti (Sindaco di Parrano); Damiano Bernardini (Sindaco di Baschi); Francesco Chiucchiurlotto (ex Sindaco di Castiglione in Teverina); Giuseppe Fraticello, (ex Sindaco di Bagnoregio); Ugo Nardini (ex Sindaco di Acquapendente); Tolmino Piazzai (ex Sindaco di Acquapendente); Franco Raimondo Barbabella (ex Sindaco di Orvieto); Federico Gori (Sindaco di Montecchio); Pierluigi Peparello (ex Sindaco di Castel Giorgio); Renato Montagnolo (ex Sindaco di Montegabbione); Roberto Antonio Basili (ex Assessore Comune di Orvieto); Enrico Brugnoli ex Sindaco di Porano).



In occasione dell’evento verrà ricordata la figura di Roberto Forbicioni, assessore al Comune di Orvieto dal 1992 al 1995 e consigliere provinciale dal 2004 al 2009. A promuovere l’iniziativa l’editore Gambini, Cronache Umbre, la Fondazione Pietro Conti, l’Associazione Oblò, l’Associazione "Rose Rosse d'Europa".



L’ingresso è libero. Per quanti volessero approfittare della proposta integrale di “Aperilibro” – formula che prevede la combinazione tra i piaceri del Convivio Miniato e della lettura – si suggerisce di provvedere alla prenotazione del tavolo.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

0763.532837 - 342.9500662