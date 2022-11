eventi

"Cosa c'è sotto? Scoperte archeologiche intorno al lago" è il titolo del convegno divulgativo in programma per sabato 19 novembre alle 9 all'Auditorium Comunale di Bolsena per fare il punto sulle più recenti scoperte che hanno interessato il territorio del Lago di Bolsena. L'iniziativa è stata realizzata grazie al contributo del Comune e della Regione Lazio (L.R. 24/2019).

Di seguito il programma degli interventi: