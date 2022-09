Alla sesta "Corsa Cobram del Trasimeno" c'è anche Elisabetta Villaggio

eventi

Una sgambata dal sapore vintage, dichiaratamente ispirata al tragicomico "Fantozzi contro tutti" – terzo capitolo della saga incentrata sulle vicende del goffo ragioniere in cerca di riscatto sociale, diretto nel 1980 da Neri Parenti e Paolo Villaggio – e rivolta a tutti gli amanti della bicicletta, meglio se d'altri tempi. Un appuntamento non competitivo, goliardico e un po' demenziale sul circuito paesano di Castiglione del Lago. Un evento a carattere benefico organizzato per il sesto anno dall'Associazione di Volontariato "Quelli del '65" che si rinnova e si arricchisce.

È tutto questo la "Corsa Cobram del Trasimeno" che torna domenica 11 settembre, a partire dalle 9 – raduno in Piazza Gramsci – in collaborazione con l'Associazione Culturale "TrasimenoTeatro", pronta a far rivivere piccole e divertenti gag. A "la corsa più pazza, inutile, sconclusionata e temuta d'Italia", anche Elisabetta Villaggio, figlia dell'immortale Paolo, che parteciperà alle fasi salienti della giornata e presenterà il suo libro "Fantozzi dietro le quinte. Oltre la maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio" (Baldini+Castoldi, 2021), memoir privato e insieme racconto corale.

Un'incursione autentica nella vita vissuta dell'attore e poi un’altra, inedita e fitta di testimonianze di prima mano, nel dietro le quinte del suo personaggio più memorabile. La presentazione, condotta da Maria Grazia Virgilio, avverrà in collaborazione con la Libreria "Libri Parlanti Books & Coffee" alle 12, al termine delle premiazioni, nei pressi del Ristorante "Il Giardino della Pergola" al Lido Arezzo. Altra presenza inedita, quella di Victor Quadrelli, imitatore, animatore e cabarettista di origine colombiana che, sfruttando la voce e una certa somiglianza, accompagnerà la corsa.

Nei panni di Villaggio, raccontando storie tratte dai film di Fantozzi. L’ultima novità riguarda la possibilità per i partecipanti di iscriversi, oltre che gratuitamente alla Cobram, anche al "Pranzo del Curvone". L'iscrizione è gratuita ma, per ragioni assicurative, va essere effettuata online entro la sera di sabato 10 settembre. Già molti gli iscritti provenienti oltre che da tutta l’Umbria, anche da Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo e perfino Lombardia. Per i ritardatari c’è, comunque, la possibilità di iscriversi la mattina stessa della corsa con l’aiuto dei volontari.

Dedotte le spese organizzative, metà del ricavato sarà donato ad un’associazione locale nel settore della cultura, tra i più colpiti dalla pandemia. Presente anche la Banda "Giacomo Puccini" di Pozzuolo Umbro che suonerà brani popolari in una sorta di concerto itinerante con varie tappe. Le strade saranno controllate dagli addetti al servizio di staffetta per le corse ciclistiche per garantire la massima sicurezza a tutti. Vige, ovviamente, il rispetto del Codice della Strada. La manifestazione, patrocinata dal Comune, si avvale della collaborazione della Confraternita di Misericordia.

"La gara – anticipano gli organizzatori – si dipanerà sul famigerato 'Circuito della Collina' di 12 chilometri: una prova che viene vissuta con paura dai malcapitati partecipanti, iscritti, 'obtorto collo', dal famigerato Dottor Ing. Gran Mascalzon di Gran Croc. Visconte Cobram e costretti immolarsi in questa pericolosa quanto inutile corsa ciclistica". Che, tragitto alla mano, parte dal giardino degli ulivi tra Palazzo Della Corgna e la Rocca Medievale con i migliori velocipedi, seguiti e preceduti da motocicli e veicoli d'epoca e uno strampalato corredo di abbigliamenti vintage.

O di ispirazione fantozziana, per darsi battaglia fra una salita in sella "alla bersagliera" e la somministrazione della "bomba" energizzante e allucinogena, il varo della nave a cura della Contessa Serbelloni Mazzanti "Viendallago", l’esilarante tentativo di piantare una tenda al Campeggio Listro e un pranzo di nozze devastato dai ciclisti. Alla partenza e all’arrivo si potranno acquistare le magliette ricordo della Cobram, nella versione 2022, disegnate dalla giovane stilista castiglionese Valentina Corapi e prodotte con la consueta generosità da "Mister Print" di Corciano.

Per ulteriori informazioni:

www.quellidel65.it/Corsa-Cobram