"Encanto" di fine estate con l'ultima proiezione gratuita di "Cinema in Piazza"

Mercoledì 31 agosto alle 21.30 appuntamento in Piazza Cavalieri Vittorio Veneto, a Bagnoregio, per la proiezione di "Encanto", il 60esimo classico d'animazione Disney del 2021 diretto da Byron Howard e Jared Bush insieme a Charise Castro Smith. L'appuntamento, ad ingresso libero, chiude il ciclo di proiezioni estive "Drive In" che va sotto il nome di "Cinema in Piazza" tornato in forma itinerante grazie all'intesa tra Regione Lazio, Comune di Bagnoregio, Casa Civita e Civita Cinema.

Ambientato tra le montagne della Colombia, in una straordinaria e magica città di nome "Encanto", la pellicola segue la storia della giovane Mirabela, l'unica della famiglia Madrigal che non ha alcun tipo di potere magico. Ogni bambino e adulto della famiglia, infatti, possiede una dote speciale, dalla superforza a incredibili capacità di guarigione, fornite sin dalla nascita dalla Casita magica in cui abitano. Ma è proprio per questo motivo che Mirabela si sente spesso inadeguata e diversa dagli altri.

Nel momento in cui la cittadina di Encanto sarà in pericolo e la sua magia sembra prossima alla fine, Mirabela, la ragazza senza dono, rappresenterà l'unica possibilità di salvezza per la sua famiglia. È così che la giovane si mette in viaggio per capire come fermare il disastro. Riuscirà a salvare la magia lei, che non ha alcun potere?