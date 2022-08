In prima nazionale a ONE il progetto multimediale "Elle…Art pour Art"

eventi

È un progetto multimediale unico nel suo genere in Italia quello che sarà presentato venerdì 12 agosto alle 21.30 nel Giardino dei Lettori della Nuova Biblioteca Pubblica "Luigi Fumi" di Orvieto. In anteprima nazionale assoluta per la quarta edizione di "ONE. Orvieto Notti d'Estate", il cartellone culturale promosso da Cantiere Orvieto, arriva "Elle...Art pour Art", nato da una intima e passionale esigenza di Giampaolo Ascolese di rendere omaggio ad uno dei pilastri della storia del jazz: Art Blakey.

L’apporto fondamentale dei quadri di Marie Reine Levrat fa in modo che il progetto diventi unico anche sul piano visivo. Per l'occasione saranno, infatti, proiettati disegni della pittrice francese che ricordano il mondo del jazz, ma anche quello femminile durante il 1900, con grandi protagoniste in tutti i campi, dallo spettacolo allo sport, la letteratura e la scienza, passando, appunto, attraverso la musica ed il jazz in particolare. Il tutto viene integrato poi con le immagini di Art Blakey ed i suoi "Jazz Messengers" pescati dal web.

Accanto a Giampaolo Ascolese, batterista jazz numero uno in Italia e percussionista nell’ambito del jazz da 50 anni, animati dalla stessa passione, il compositore Mauro Zazzarini, premiato al "Jazz Awards 2011" come miglior musicista di jazz nazionale, Mauro Verrone, splendido alto-sassofonista, allievo del grande Massimo Urbani, ed elemento fondamentale nella trascrizione dei brani originali dei "Jazz Messengers" utilizzati nel progetto.

E ancora Claudio Corvini, preziosissimo trombettista, sia come solista sia in big band, figlio d’arte del grande Al Korvin, storica prima tromba dell’orchestra della Rai, Andrea Beneventano, fondamentale pianista, punto di raccordo di tutta la tradizione pianistica e compositiva dei "Jazz Messengers" ed Elio Tatti, ottimo contrabbassista proveniente dall’area colta e subito appassionatosi al jazz, con splendidi risultati, ache insieme ad Ascolese nel gruppo di Nicola Arigliano.

Le immagini sono curate dal fotografo orvietano Massimo Achilli, con cui Ascolese condivide 15 anni di collaborazione in progetti multimediali e tantissimi concerti sia in Italia che all’estero. In occasione del concerto, Ascolese presenterà il suo libro “Tim & Tom, viaggio nella Musica Jazz”, edito da “Aracne”, con una lettera di presentazione del regista Pupi Avati, entusiasta del libro e dei disegni di Marie Reine Levrat, inseriti nel libro.

L'ingresso è di 10 euro.