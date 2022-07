In Duomo concerto di Mattia Rosati per il terzo appuntamento di "InOperaMusica"

eventi

Terzo appuntamento con "InOperaMusica", la stagione concertistica che si tiene nel Duomo di Orvieto fino ad agosto. Sabato 9 luglio, alle 21.30, ad esibirsi in Cattedrale sarà il giovane organista, proveniente dal Conservatorio di Bolzano, Mattia Rosati, proponendo un programma su musiche di Respighi, Schumann, Franck, Guilmant.

Mattia Rosati nasce a Trento nel 1999, dopo aver studiato pianoforte presso la scuola musicale locale consegue il diploma di direzione di coro e organo presso l’istituto diocesano di musica sacra di Trento. Si diploma (primo livello) sotto la guida di Adriano Falcioni con il massimo dei voti e lode. Attualmente è iscritto al biennio in organo e composizione organistica presso il conservatorio Monteverdi di Bolzano. Contemporaneamente studia Cembalo e basso continuo nella classe di Alessandro Padoan.

Si è esibito come solista al festival organistico di Ravenna e ha preso parte, eseguendo 4 concerti, all’esecuzione dell’opera omnia di D. Buxtehude (progetto della classe di organo del conservatorio di Bolzano). Ha frequentato masterclass con: Daniel Chorzempa, Ludger Lohmann, Philippe Lefebvre e Klemens Schnorr. Ha ottenuto il 3 premio al VII Concorso Organistico Internazionale “Organi storici del basso Friuli” (2021)

Pubblicità

Il prossimo appuntamento di "InOperaMusica", promosso dal’Opera del Duomo per il coordinamento artistico del Maestro Riccardo Bonci, organista titolare al Duomo di Orvieto, si terrà sabato 23 luglio, sempre in Duomo alle 21.30, con il concerto dell’organista Adriano Falcioni – Cattedrale di Perugia che eseguirà musiche di Bach, Franck e Guilmant. Tutti i concerti di "In Opera Musica" sono ad ingresso gratuito.



Per ulteriori informazioni:

www.opsm.it