"Donne. Storie di confine e oltre", libro corale che dà avvio ad un progetto più ampio

eventi

Per nascita o per scelta, hanno vissuto o vivono in Umbria e Toscana, in piccoli paesi o in aperta campagna, ma comunque in luoghi al di fuori delle aree urbane, con tutte le difficoltà e, a volte, i vantaggi che questo comporta. Ogni storia è una vicenda a sé. E il libro che le raccoglie "una corale al femminile in cui anche le voci di coloro che, alla fine, hanno preferito non essere pubblicate, aleggiano tra le righe, sullo sfondo. Perché anche questa ritrosia è parte della vita di molte donne, la difficoltà ad esporsi, ad uscire dal riparo in cui sono sempre vissute nel segreto di una casa, di una campagna remota o all’ombra di un uomo.

Donne che hanno, comunque, improntato del loro calore, del loro lavoro e del loro affetto le vite di chi le ha circondate. Alcune rimaste nel ricordo nei nomi delle case del paese natìo, altre nella sapienza dei manufatti tramandati alle figlie, nella memoria dei gesti di una quotidianità antica e contadina che molti giovani oggi vorrebbero recuperare". Se ne parlerà venerdì 8 luglio, alle 18, a Parrano, in Piazza della Repubblica, in occasione della presentazione, in anteprima assoluta, del libro "Donne. Storie di confine e oltre" che, in realtà, è solo il tassello di un progetto più ampio destinato ad andare avanti in molte forme.

In questa prima fase vede 19 racconti raccolti da Patrizia Patrizi – nata a Cetona e, prima di approdare a Parrano, cittadina in giro per il mondo – che ha radunato intorno a sé un gruppo tutto al femminile, ad eccezione dell'editore, Jean Luc Bertoni. Recano la firma della giornalista Rita Boini i tre racconti in appendice. E poi ci sono le foto di Elena Volterrani che, da sole, costituiscono una narrazione per immagini. Bruna Manzoni ha eseguito l’editing ed è stata per tutte "un porto sicuro, una sponda saggia e amica in ogni momento", a Roberta Neri si deve l’elegante copertina, di Eleonora Pascai la grafica.

Il volume nasce dal desiderio di raccogliere storie di donne che, comunque siano andate le cose, hanno un profondo radicamento nella loro terra. Dall’artista che espone in prestigiosi scenari internazionali ma poi torna nel suo borgo, dove ha base di vita, alla donna che poco è uscita dai confini di casa sua. Dalla scrittrice di fama nazionale e non solo che si rifiuta di vivere nella grande città dove ci sono i salotti letterari che contano alla giovane malata di Sla che ha trovato nelle moderne tecnologie e nella pittura il modo per comunicare con il mondo. Donne e altrettante personalità, storie, diverse l'una dall’altra ma raccontate con eguale empatia.

Alla presentazione – la prima di un ricco calendario – interverranno il sindaco di Parrano, Valentino Filippetti, Catiuscia Marini, Matilde Passa e Guido Barlozzetti, oltre ovviamente a Patrizia Patrizi, Rita Boini ed Elena Volterrani. L'iniziativa è promossa dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con Cittaslow International. Al termine, intorno alle 19.30, è previsto un piccolo assaggio dei prodotti Gusto Umbria Terre dell'Upupa. La Capretta Country House riserverà uno sconto del 10% ai partecipanti che desiderano cenare in loco. È possibile prenotare telefonando al numero 0763.838405 oppure al 329.6149262.