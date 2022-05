"Benvenuto Orvieto diVino", la Rupe celebra il Vino

eventi

E’ in corso l’edizione 2022 di "Benvenuto Orvieto diVino", che sta riscuotendo successi e apprezzamenti da esperti e media del settore italiani e stranieri. La giornata di sabato 28 maggio si è aperta con la degustazione dei vini dei 4 Terroir dell'Orvieto, di una Muffa Nobile e di un Rosso orvietano al Teatro Mancinelli. Degustazioni che proseguiranno al Palazzo dei Sette, dove nel pomeriggio saranno aperte anche al pubblico. "Benvenuto Orvieto diVino" vivrà il suo momento "istituzionale" intorno alle 17 con la posa della “Mattonella” nell'apposito spazio di Via Duomo.

IL PROGRAMMA

Dalle ore 9,30 alle ore 11,30. Degustazione guidata dei vini dei quattro Terroir dell’Orvieto, di una Muffa Nobile e di un Rosso Orvietano al Teatro Mancinelli, riservata ai giornalisti stranieri ed italiani. Questa Masterclass ha l’obiettivo di aprire il Benvenuto Orvieto con un momento didattico dedicato ai quattro Terroir della nostra denominazione, aggiungendo un focus sulla Muffa Nobile e sul Rosso Orvietano. La degustazione verrà guidata da relatori selezionati. Tra i nominativi già

confermati c’è quello di Attilio Scienza. Si precisa che i vini sono stati selezionati dal Comitato Scientifico e saranno presentati in forma anonima con l'etichetta del Consorzio.

Dalle ore 12 alle ore 15. Degustazione riservata ai giornalisti italiani e stranieri al Palazzo dei Sette e pranzo a buffet. Nella splendida cornice del Palazzo dei Sette i produttori potranno presentare in prima persona i propri vini alla stampa specializzata. Il format è quello di un walk around tasting.

Pubblicità

Dalle ore 15 alle ore 19. Apertura al pubblico del walk around tasting. Degustazioni aperte al pubblico presso il Palazzo dei Sette.

Dalle ore 17 alle ore 18. Cerimonia della Mattonella in via del Duomo, con la presenza delle istituzioni. Come nelle edizioni passate si vuole celebrare l’evento con l’affissione di una nuova mattonella che andrà a completare il wooden-wall realizzato da Michelangeli in via Duomo. L’artista selezionata quest’anno è Barbara Fusari. L’obiettivo è celebrare assieme al vino anche l’artigianato, la storia e l’arte orvietana.