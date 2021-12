Charity event al Teatro Mancinelli, la Fondazione Cotarella presenta "Alimentarsi di vita"

eventi

Sarà presentato lunedì 13 dicembre alle 18 al Teatro Mancinelli di Orvieto il nuovo progetto firmato Dominga, Marta ed Enrica Cotarella. Al centro del charity event "Alimentarsi di vita", la Fondazione Cotarella nata il 17 aprile 2021. In questi mesi sono stati messi a punto idee e programmi che promuovano un’alimentazione equilibrata a partire dall’infanzia e contribuiscano a portare avanti studi e ricerche scientifiche nel campo dell’agrolimentare con progetti di sviluppo del territorio, modelli innovativi finalizzati alla rivalorizzazione delle aree rurali e alla realizzazione di villaggi intelligenti, progetti di riabilitazione e di cura.

Tutto questo in una terra speciale quale è l’Umbria, ai confini con l’alto Lazio, in un crocevia di tradizioni e di segni che la storia chiede di conoscere e di tramandare. Proprio qui nasce e opera Fondazione Cotarella attraverso molteplici sedi: da Fattoria Tellus, la fattoria integrata inclusiva, che ospita attività ed esperienze dedicate ad alimentazione e natura, alle Residenze Esperienziali che accoglieranno le persone che hanno bisogno di ritrovare sé stesse e un rapporto più equilibrato con l’ambiente e il cibo, fino alla Scuola di Formazione, all’Osservatorio e Centro Ricerche riservati a studi approfonditi sul tema sopracitato e dei disturbi correlati.

Pubblicità

Di tutto questo si parlerà in compagnia di ospiti speciali quali Elisabetta Franchi, stilista, Sara Farnetti, esperta in Nutrizione Funzionale Medica, Martina Domenicali, figlia di Claudio Domenicali Ad di Ducati, Martina Colombari, attrice e modella, Ettore Prandini, presidente Coldiretti, per citarne alcuni. Immancabile l'attenzione al mondo della sala e dell'ospitalità. Sul palco saranno presenti gli undici restaurant manager delle sale tri-stellate italiane moderati da Alessandro Rossi, direttore di Forbes. Il ricavato della serata - la donazione è volontaria a partire da 20 euro - sarà devoluto alla Fondazione per lo sviluppo dei primi progetti che prenderanno avvio nella primavera del 2022.