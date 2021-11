I giovani si confrontano con Tiziana Ferrario, autrice del libro "Uomini, è ora di giocare senza falli!"

eventi

Stimolare una riflessione sul maschilismo e sulla formazione di "nuovi maschi", nella consapevolezza che "il progresso delle donne e del pieno esercizio dei loro diritti, dipende anche dal bisogno di costruire un'alleanza tra uomini e donne, uniti per superare gli stereotipi di genere, sconfiggere ogni discriminazione e ogni tipo di violenza maschile contro le donne". Punta a questo la conferenza pubblica "Che genere di maschio sei?" in programma giovedì 2 dicembre alle 9.30 nella Sala dei Notari del Comune di Perugia.

Ad aprire l'incontro, rivolto principalmente alle scuole del territorio, sarà Lorena Pesaresi, socia della Fondazione Pesaresi. Attesi poi gli interventi istituzionali di Giuliana Astarita, consigliera di parità della Provincia di Perugia, Edi Cicchi, assessore alle Pari Opportunità e Politiche Sociali del Comune di Perugia, Erika Borghesi, consigliera con delega alle Pari Opportunità della Provincia di Perugia, e Leonardo Varasano, assessore alla Cultura del Comune di Perugia. La mattinata sarà condotta dalla giornalista Donatella Binaglia.

Al centro di tutto il confronto tra gli studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Alessandro Volta", l'Istituto Tecnico Economico Tecnologico "Aldo Capitini", il Liceo Classico e Musicale "Annibale Mariotti", l'Istituto Professionale Alberghiero di Assisi, il Liceo Statale "Assunta Pieralli" e l'Istituto d'Istruzione Superiore "Giordano Bruno" con Tiziana Ferrario, storico volto del Tg1, conduttrice Rai e inviata di politica estera, nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno civile come giornalista.

L'occasione è la presentazione del suo ultimo libro, pubblicato a settembre 2020 da Chiarelettere, "Uomini, è ora di giocare senza falli!", titolo provocatorio ma efficace per 254 pagine "da leggere, ma anche da usare e condividere in famiglia, al lavoro, con le amiche, composto di liste, questionari e spazi bianchi da riempire, lettere ad alcuni protagonisti dello spettacolo e dell'informazione. Un pamphlet ficcante e provocatorio, fotografia della società patriarcale e maschilista in ogni suo ambito, dalla politica allo sport all'istruzione alla scienza allo spettacolo al giornalismo all'editoria".

Ma anche sguardo rivolto al futuro, con il contributo inedito di quelli che l'autrice chiama "uomini nuovi" che hanno girato le spalle al modello machista: Riccardo Iacona, Federico Taddia, Matteo Bussola, Roberto Vecchioni, Frans Timmermans e molti altri di cui ha raccolto la testimonianza. Un ritratto del maschilismo in ogni sua forma, inconsapevole, silente, infastidito, indifferente scritto con schiettezza e ironia, raccogliendo anche le suggestioni e le esperienze di molte altre donne, denuncia che riesce sempre a strappare un sorriso.

Diretta streaming su https://saladeinotari.civicam.it