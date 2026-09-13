Arriva la chat di "Destinazione Orvieto" per gestire l'overbooking nelle strutture ricettive

economia

L'abbassamento delle temperature e il sentore dell'imminente autunno anticipano l'arrivo della stagione più propizia, insieme alla primavera, per gli amanti delle escursioni all'aria aperta e ad Orvieto tutto ciò si traduce in un inizio di settembre estremamente promettente per le presenze turistiche collegate al trekking.

Il Cammino dell'Intrepido Larth e il Cammino del Miracolo del Corpus Domini hanno fatto registrare circa 160 presenze nella prima settimana di settembre, mentre fino a martedì 20 ottobre saranno oltre 1.000 le persone che arriveranno e che hanno già prenotato nelle strutture ricettive del territorio compreso nei cammini dei quali sono responsabili Emanuele Rossi e Luca Sbarra. I numeri indicano una chiusura del 2026 che farà registrare oltre quattromila presenze annue.

Il circuito di aziende di "Destinazione Orvieto", intanto, ha lanciato sabato 12 settembre un nuovo servizio destinato alle attività ricettive che aderiscono al network di aziende. Si tratta di una chat attraverso la quale si gestiranno le prenotazioni e i flussi turistici, consentendo alle imprese che non hanno posti disponibili di indirizzare ad altri colleghi le prenotazioni secondo quel modello collaborativo e di reciproco sostegno che è alla base del progetto di imprenditoria sociale di "Destinazione Orvieto".

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"La nostra organizzazione - spiega Antonella Cannas, delegata ai Rapporti con le imprese - è impegnata ogni giorno a sviluppare ogni forma di sinergia possibile tra gli imprenditori per sostenere e implementare il lavoro dei nostri associati la gestione condivisa dell'overbooking consentirà di ottimizzare i tempi fornendo anche un servizio più efficiente e in tempi rapidi ai turisti. Si tratta della stessa filosofia che stiamo perseguendo con la commercializzazione dei prodotti artigianali, alimentari ed enologici delle aziende inserite nel circuito".

Si stanno stringendo i bulloni per la presentazione della Grande Ciclovia di Larth, il nuovo progetto che proietterà da protagonista Orvieto nel mondo del cicloturismo con un percorso da 370 chilometri che si dipana tra Umbria, Toscana e Lazio. L'appuntamento, come annunciato, si terrà venerdì 18 settembre a Rocca Ripesena nel contesto di "Note di Rose. Fioritura d'Aautunno", evento promosso dall'Associazione "Rocca Ripesena. Il Paese delle Rose" e sarà seguito da un aperitivo offerto da "Destinazione Orvieto".

www.destinazioneorvieto.com