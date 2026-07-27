PAC 2028-2034, insediato il Tavolo regionale di partenariato. "Umbria pronta a difendere risorse e futuro dell'agricoltura regionale"

economia

Si è insediato lunedì 27 luglio, con la prima riunione che si è svolta nella Sala Crispolti-Peccati di Palazzo Broletto, il Tavolo regionale di partenariato in vista della nuova Politica agricola comune 2028-2034. Alla prima riunione hanno partecipato i principali stakeholder del settore, dalle associazioni agricole e imprenditoriali ai Gal, dando avvio alla Conferenza regionale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, dal titolo “L’agricoltura è di tutti".

"La nuova PAC – ha dichiarato l’assessora regionale alle Politiche agricole, Simona Meloni – può rappresentare un cambiamento epocale rispetto agli strumenti di sostegno che abbiamo conosciuto finora. L’ipotesi del Fondo unico, nel quale le risorse agricole confluirebbero insieme a quelle destinate ad altre politiche territoriali e sociali, rischia di ridurre la certezza dei finanziamenti e di mettere in competizione bisogni che non possono essere contrapposti. A questo si aggiunge la prospettiva di un taglio del 20 per cento. L’Umbria ha storicamente beneficiato di dotazioni PAC rilevanti rispetto alla sua dimensione: dobbiamo difenderle e prepararci ora alle decisioni che matureranno nei prossimi mesi”.

"Per questo – ha proseguito Meloni – vogliamo costruire la posizione dell’Umbria attraverso ascolto, partecipazione e condivisione. Questo Tavolo sarà uno strumento per trasformare le proposte in scelte concrete e portare le esigenze delle nostre imprese ai livelli nazionali ed europei. Il lavoro si collegherà ai tavoli già avviati su cibo, vino e olio: qualità delle produzioni, sicurezza alimentare, competitività e capacità di fare sistema sono parti della stessa strategia. Anche nei momenti più difficili possono maturare decisioni attese da anni e nascere nuove opportunità per l’agricoltura umbra”.

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Il percorso prevede a settembre la definizione dell’analisi di contesto e dei fabbisogni, seguita da un nuovo incontro operativo del Tavolo. Tra ottobre e novembre la Regione promuoverà nove tappe territoriali a Città di Castello, Foligno, Norcia, Terni, Orvieto, Castiglione del Lago, Todi, Gubbio e Perugia. A dicembre il partenariato tornerà a riunirsi per ricomporre i contributi raccolti. "L’obiettivo – ha spiegato il dirigente regionale Graziano Antonielli, Autorità di gestione del CSR Umbria 2023-2027 – è arrivare a un documento finale della Conferenza, alla definizione della strategia regionale per la PAC post 2027 e alla successiva presa d’atto della Giunta Regionale”.

Il professor Angelo Frascarelli, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, ha illustrato lo scenario europeo e le principali novità della riforma, sottolineando la necessità di semplificare la programmazione e concentrare le risorse su poche misure ad alta priorità, con dotazioni adeguate e risultati misurabili.