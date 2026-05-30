Lavori di riqualificazione e ammodernamento all'Ufficio Postale
A partire da metà giugno e fino a metà luglio, l’Ufficio Postale di San Venanzo sarà interessato da un importante intervento di rinnovamento nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, promosso da Poste Italiane e finanziato dal Piano Complementare PNRR. "Le date precise di chiusura - riferisce il Comune - saranno comunicate non appena definite dagli uffici tecnici competenti.
I lavori prevedono la riqualificazione degli ambienti interni e l’installazione di nuove dotazioni tecnologiche, con l’obiettivo di rendere l’ufficio postale un punto di accesso sempre più efficace ai servizi della Pubblica Amministrazione. L’intervento rientra nel percorso nazionale volto a ridurre il digital divide, favorire la coesione territoriale e potenziare i servizi digitali nei piccoli Comuni.
Grazie al Progetto Polis, nei Comuni coinvolti – tra cui San Venanzo – sono già disponibili o saranno attivati servizi come il rilascio di certificati pensionistici INPS, Servizi ANPR (anagrafe nazionale), rilascio dei passaporti elettronici. Per limitare al massimo i disagi alla popolazione, durante il periodo dei lavori sarà attivata una postazione mobile posizionata accanto all’attuale Ufficio Postale: la struttura garantirà la continuità dei principali servizi postali".
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