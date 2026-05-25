Servizio Idrico Integrato alla ricerca di un IT Manager
La Sii ricerca un nuovo profilo professionale da inserire nel proprio team e annuncia l’apertura di una selezione pubblica per un IT Manager, figura strategica che contribuirà ai processi di innovazione digitale, cybersecurity e trasformazione tecnologica della società. La risorsa selezionata entrerà a far parte di una realtà in continua evoluzione, impegnata ogni giorno nel miglioramento dei servizi essenziali per il territorio e nella crescita delle proprie persone, supportando lo sviluppo tecnologico e digitale dell’azienda.
La sede di lavoro sarà a Terni ed è previsto un contratto a tempo indeterminato. Le candidature dovranno essere presentate entro sabato 6 giugno. Tutti i dettagli del bando e la documentazione necessaria per candidarsi sono disponibili sul sito istituzionale della Sii, nella sezione “Avvisi e News”, dove è possibile consultare e scaricare l’avviso di selezione, l’autocertificazione requisiti minimi, l’autocertificazione requisiti preferenziali e la scheda conflitto di interessi.
Con questa nuova selezione, Sii conferma il proprio impegno nel rafforzamento delle competenze interne e nel percorso di innovazione e sviluppo dei servizi a beneficio del territorio.
Per ulteriori informazioni:
www.siiato2.it
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